Série de nominations à la direction d'Air France-KLM
information fournie par Zonebourse 02/10/2025 à 07:20
Caroline Hadrbolec est désignée directrice générale adjointe ressources humaines, Pierre-Olivier Bandet, DGA cargo, et Henri de Peyrelongue, DGA intégration de SAS. Ces quatre nominations ont pris effet à compter du 1er octobre.
En complément, Ekbel Bouzgarrou, actuellement directeur des développements informatiques d'Air France-KLM, est nommé directeur systèmes d'information avec un périmètre de responsabilités étendu. Il reportera à Oltion Carkaxhija.
Valeurs associées
|11,430 EUR
|Euronext Paris
|+0,04%
A lire aussi
-
par Diana Mandia Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse jeudi à l'ouverture, portées par les espoirs d'un assouplissement monétaire aux États-Unis, où la fermeture partielle de l'administration fédérale se poursuit en absence d'accord sur ... Lire la suite
-
Gérard Depardieu attaque jeudi devant le tribunal de Paris l'émission "Complément d'enquête", qu'il accuse d'avoir réalisé un montage illicite et trompeur dans un reportage qui a accéléré sa chute, où il tient des propos graveleux et sexistes. Au coeur des débats ... Lire la suite
-
Quelques jours avant le discours de politique générale et les derniers arbitrages du Premier ministre, l'intersyndicale convoque une nouvelle journée de grèves et manifestations jeudi, pour tenter de décrocher des mesures de "justice sociale", mais la mobilisation ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer