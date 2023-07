Série d'été : Swatch, elle a sauvé l’horlogerie suisse

En 2021, Snoopy (Peanuts en anglais) a inspiré six éditions spéciales prisées des collectionneurs. (© Swatch)

Bien éloignée des luxueux garde-temps qui ont fait le prestige des maîtres horlogers de la vallée de Joux, la petite montre en plastique lancée en 1983 a relancé l’industrie horlogère helvétique, alors moribonde. En misant sur la simplicité et la couleur, la Swatch s’est imposée comme une icône de la mode.

À la fin des années soixante, les consommateurs européens et américains découvrent d’étranges montres-bracelets à la taille de guêpe, dénuées de remontoir et pour certaines d’aiguilles, dont le mouvement à quartz leur confère une sidérante précision.

Cette révolution technique née au Japon accélère le déclin de l’empire horloger suisse. Réputé pour la qualité de ses mouvements mécaniques, le pays doit composer avec un outil industriel qui peine à répondre aux exigences d’une production de masse, les effets du choc pétrolier de 1973 sur l’économie mondiale et le renchérissement du franc suisse !

En 1983, la part de marché des fabricants helvétiques n’est plus que de 15%, contre 50% une décennie plus tôt. Des 1600 entreprises d’horlogerie qui officiaient en 1970, il en reste moins de 600. En pleine dépression, le Swiss made prépare toutefois sa revanche.

Ni démontable, ni réparable

Lassé de voir ses rivaux nippons Casio, Seiko et Citizen exhiber des boîtiers de plus en plus fins, la société ETA, l’un des principaux fournisseurs suisses de composants horlogers, entreprend de concevoir la montre la plus mince du monde. Baptisé Delirium, un clin d’œil au delirium tremens (ou très mince en l’espèce !), l’objet du délit mesure à peine 1,98 mm d’épaisseur. Ces travaux vont servir de base au projet Swatch développé au sein d’ETA, désormais intégré au