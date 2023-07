Série d'été : Air Jordan, la basket du rebond

Le succès fulgurant de l'Air Jordan va suivre l'envol du joueur de légende des Chicago Bulls vers les sommets de la NBA. (© AFP)

Un petit pas pour l’homme, un grand pas pour l’industrie du sport ! En misant sur Michael Jordan, alors tout juste sorti de l’université, et en commercialisant cette chaussure signature, Nike va révolutionner l’industrie du sport et faire descendre les baskets dans la rue.

Quand Phil Knight, le fondateur de Nike, et ses équipes entreprennent d’arracher la signature de Michael Jordan, fraîchement débarqué aux Chicago Bulls, la marque à la virgule – une référence à la forme de son logo – est au plus mal, les jeunes lui préférant Adidas et Reebok.

D'ailleurs les négociations manquent d’ailleurs de tourner court, Michael Jordan ne jurant que par Adidas et n’envisageant pas de chausser d’autres baskets.

Nike va le faire changer d'avis en profitant des atermoiements de son rival allemand et en signant un chèque d’un montant inédit : 500.000 dollars par an, soit le triple des sommes octroyées à Kareem Abdul-Jabbar ou Julius Erving, les superstars de l’époque, assortis d’une prime à la signature d’un million de dollars.

Des chaussures de collection

Sans s’en douter, Nike vient de signer l’un de ces accords qui changent la destinée d’une entreprise. À la fois spectaculaire et charismatique, Michael «Air» Jordan devient en effet la coqueluche du public. Une aubaine pour Nike et les ventes de l’Air Jordan 1, un modèle à la gloire du joueur qui connaît un succès commercial fulgurant. En un an, les ventes dépassent les 120 millions de dollars.

Avec les générations suivantes, l’Air Jordan devient un objet de mode et investit les rues. Design, matières, couleurs, Nike ose tout. Jusqu’à supprimer son logo des flancs de la basket dès