Sergeferrari: une perte nette essuyée en 2024 information fournie par Cercle Finance • 27/03/2025 à 11:55









(CercleFinance.com) - Sergeferrari Group publie un résultat net part du groupe de -15,2 millions d'euros au titre de 2024 (après +4,7 millions l'année précédente), impacté par des éléments non récurrents, mais un REBIT en croissance de 11,5% à 12,6 millions.



Le fabricant de toiles composites de haute technicité a réalisé sur l'année écoulée un chiffre d'affaires de 323,6 millions d'euros, en légère baisse de 1,2% (-1% à périmètre et change constants), mais avec une forte reprise (+13,6%) au quatrième trimestre.



Malgré le contexte géopolitique, Sergeferrari considère que le plein effet des mesures de son plan Transform attendu sur l'exercice 2025 et la conjoncture favorable sur l'ensemble des marchés adressés lui permettent de maintenir ses ambitions.





Valeurs associées SERGE FERRARI 5,6200 EUR Euronext Paris -2,77%