SergeFerrari: résultat net divisé par deux au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 15/09/2023 à 08:00

(CercleFinance.com) - SergeFerrari Group publie un résultat net part du groupe divisé par deux (-50,5%) à 5,1 millions d'euros et une marge opérationnelle en baisse de 3,2 points à 6,1% au titre des six premiers mois de 2023, impactés par des coûts de matières premières et de l'énergie.



Confronté à la baisse de la demande d'équipements de consommation grand public, son chiffre d'affaires a progressé de 3,2% à 175,5 millions d'euros, mais a baissé de 2,9% à périmètre et change constants, avec une base de comparaison élevée.



Pour l'exercice 2023, le fabricant de toiles composites de haute technicité confirme ses objectifs financiers révisés, à savoir une croissance de ses ventes de +4% et un résultat opérationnel courant compris entre 5 et 5,5% de son chiffre d'affaires.