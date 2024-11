Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client SergeFerrari: recul de 6% du CA à neuf mois information fournie par Cercle Finance • 01/11/2024 à 11:50









(CercleFinance.com) - Le spécialiste des toiles composites innovantes SergeFerrari Group indique avoir réalisé sur les neuf premiers mois de l'année 2024 un chiffre d'affaires de 233,8 millions d'euros, en léger recul de 5,9% (-5,6% à périmètre et change constants).



'Dans la continuité de la reprise d'activité constatée au deuxième trimestre 2024, le chiffre d'affaires du troisième trimestre confirme les premiers signes d'amélioration sur nos métiers historiques, notamment en Europe', estime toutefois Sébastien Baril.



'Le dernier trimestre devrait nous permettre de confirmer la poursuite de ce rétablissement et par ailleurs bénéficier des premiers impacts positifs liés à notre plan Transform 2025', poursuit le président du directoire de la société.





Valeurs associées SERGE FERRARI 5,81 EUR Euronext Paris +3,94%