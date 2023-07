SergeFerrari lance un avertissement sur ses résultats

(AOF) - Dans un contexte économique incertain, SergeFerrari Group ajuste ses attentes de chiffre d'affaires 2023 et vise désormais une croissance de 4%, inférieure à son hypothèse d'une progression de 7% précédemment envisagée. " Le ralentissement de la progression des ventes en 2023 est la double conséquence d'un effet de base élevé avec des niveaux records de chiffres d'affaires enregistrés en 2021 et en 2022, et de la priorité donnée au déstockage chez les clients-distributeurs au cours du premier semestre 2023 ", explique le spécialiste des matériaux composites souples et innovants.

En conséquence, la marge opérationnelle courante 2023 sera affectée par cette progression des ventes moindre qu'attendue. En parallèle, le fort accroissement des coûts de l'énergie ne sera pas intégralement compensé par le début de détente observée sur les prix de certaines catégories de matières premières. Dans ces conditions, SergeFerrari Group a réduit son objectif de résultat opérationnel courant 2023 entre 5% et 5,5% de son chiffre d'affaires 2023, contre 7,4% en 2022.

Le groupe constate par ailleurs sur ce premier semestre l'impact favorable des actions mises en œuvre par la nouvelle organisation de supply chain, qui vise à améliorer le besoin en fonds de roulement et à ajuster ses stocks à son niveau d'activité prévisionnelle. SergeFerrari Group a conclu le 13 juillet 2023 un financement de 10 millions d'euros, dans le cadre du dispositif des Prêts Participatifs Relance, qui vient renforcer sa structure financière.

Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre trimestre a reculé de 0,3% à 90,7 millions d'euros. Il a reculé de 5,6% à périmètre et change constants.

