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SergeFerrari lance transfert cotation vers Euronext Growth Paris, première cotation visée 23 juin 2026
information fournie par Reuters 22/04/2026 à 17:46

* SergeFerrari Group lance transfert de cotation vers Euronext Growth Paris, avec radiation prévue d’Euronext Paris et admission concomitante sans émission d’actions nouvelles. * Calendrier indicatif sous réserve d’accord d’Euronext Paris : demande de radiation et d’admission attendue mi-mai 2026. * Autorisation du transfert visée mi-juin 2026. * Première cotation sur Euronext Growth Paris attendue au plus tôt 23 juin 2026, avec radiation avant bourse sur Euronext Paris. * Au 22 avril 2026, concert Ferrari détient 77,53% du capital et 86,4% des droits de vote. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Serge Ferrari Group SA published the original content used to generate this news brief via Business Wire (Ref. ID: 20260422555774) on April 22, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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