SergeFerrari : hausse du résultat opérationnel ajusté 2024

S'agissant de ses perspectives, SergeFerrari " entend capitaliser sur la reprise d'activité opérée sur le 2ème semestre et continuera de travailler son efficacité opérationnelle au cours de l'exercice 2025 ".

" Le plan Transform 2025 est désormais pleinement déployé et sa mise en œuvre devrait se traduire par une efficacité opérationnelle renforcée à moyen-terme. Le Groupe a continué ses efforts d'optimisation de son BFR. En s'appuyant sur les éléments mis en place et en comptant sur le maintien de l'activité Serge Ferrari Group ambitionne ainsi de renouer rapidement avec une progression de sa profitabilité. " a déclaré le président du directoire, Sébastien Baril.

Le chiffre d'affaires spécialiste des toiles composites a reculé de 1,2% à 323,6 millions d'euros. Il a baissé 1% à périmètre et change constants.

(AOF) - SergeFerrari a dévoilé une perte nette part du groupe de 15,2 millions d’euros en 2024 contre un bénéfice de 4,7 millions d’euros en 2023. Les comptes ont été impactés par les charges exceptionnelles de près de 11 millions d’euros générées principalement par les coûts de restructuration sur la société Verseidag-Indutex et le transfert d’une partie de ses activités vers le site de la Tour du Pin, par une charge d’impôt de 5,5 millions d’euros suite à la dépréciation d’actifs d’impôts différés sur la société Verseidag. Le résultat opérationnel ajusté a augmenté de 11,5% à 12,6 millions d’euros.

