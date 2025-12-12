 Aller au contenu principal
SergeFerrari Group signe un nouveau crédit syndiqué
information fournie par AOF 12/12/2025 à 09:26

(AOF) - SergeFerrari Group a dévoilé la signature de son nouveau crédit syndiqué indexé sur des indicateurs extra-financiers, d’un montant de 105 millions d’euros, destiné au refinancement de son crédit syndiqué et de son placement privé euro qui avaient été mis en place en juillet 2020. Le spécialiste des toiles composites innovantes a précisé que cette opération a été conclue par plusieurs banques, toutes implantées dans la région (la société est basée à Saint-Jean-de-Soudain dans l’Isère).

Pour Sébastien Schneider, membre du directoire de SergeFerrari Group : "Nous sommes très satisfaits de ce refinancement qui nous donne de la visibilité au-delà des cinq prochaines années et nous permet d'élargir notre pool de partenaires financiers. Nous les remercions vivement, tant les historiques que les nouveaux, pour leur confiance. En plus d'attester notre solidité financière, ces nouvelles ressources vont financer le développement du Groupe et lui permettre de poursuivre sa dynamique de croissance ainsi que sa progression dans ses nouveaux métiers de Solutions ".

