SergeFerrari Group passe sur Euronext Growth

Le spécialiste des matériaux composites souples s'apprête à transférer ses titres vers Euronext Growth. Une opération stratégique validée par les autorités de marché qui sera effective dès le 24 juin 2026.

Le groupe a officialisé le transfert de la cotation de ses actions depuis le marché réglementé d'Euronext Paris (compartiment C) vers le système multilatéral de négociation Euronext Growth Paris. Approuvée le 18 juin dernier par le comité des admissions d'Euronext, la demande fait suite au feu vert donné par les actionnaires lors de l'assemblée générale du 22 avril 2026.

Pour l'un des leaders mondiaux des matériaux composites souples innovants, ce changement de compartiment répond à des objectifs de gestion bien précis : un allègement réglementaire afin de bénéficier d'un cadre plus souple et adapté à sa taille, une optimisation financière pour simplifier ses obligations administratives et réduire les coûts fixes liés à la cotation et enfin une attractivité boursière afin de renforcer la visibilité de la valeur, appelée à figurer parmi les principales capitalisations du marché Euronext Growth.