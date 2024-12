SergeFerrari: départ d'un membre du directoire information fournie par Cercle Finance • 24/12/2024 à 10:40









(CercleFinance.com) - Le fabricant de toiles composites innovantes SergeFerrari Group annonce le départ, à compter du 26 décembre, d'Emmanuelle Sarrabay de ses fonctions de membre du directoire en charge des finances et de l'IT.



Le temps d'assurer son remplacement par le recrutement d'un nouveau membre du directoire, la continuité de l'activité financière sera assurée par Olivier Jacquemond, directeur financier groupe, et l'équipe financière, sous sa responsabilité.





Valeurs associées SERGE FERRARI 5,09 EUR Euronext Paris -0,20%