SergeFerrari demande radiation d’Euronext Paris, transfert vers Euronext Growth dès 23 juin 2026

* SergeFerrari Group lance procédure de radiation d’Euronext Paris afin de transférer cotation vers Euronext Growth Paris, visant visibilité accrue et cadre d’obligations allégé. * Radiation prévue au plus tôt 23 juin 2026, avant l’ouverture, avec admission simultanée sur Euronext Growth Paris à l’ouverture. * Conseil d’administration a décidé de mettre en œuvre transfert, sous réserve de validation par Euronext Paris. * Dépôt de demande de radiation et d’admission annoncé mi-mai 2026.

* Autorisation du transfert attendue mi-juin 2026. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Serge Ferrari Group SA published the original content used to generate this news brief via Business Wire (Ref. ID: 202604221145BIZWIRE_USPR_____20260422_BW249078) on April 22, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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