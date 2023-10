SergeFerrari abaisse ses objectifs annuels

(AOF) - Le chiffre d’affaires au troisième trimestre 2023 de SergeFerrari s’élève à 73 millions d'euros, en recul de 8,3% à périmètre et change courants et de 12,8% à périmètre et change constants, comparé au troisième trimestre de l’exercice 2022 qui avait connu de fortes performances commerciales. Cette évolution résulte d'un effet périmètre de +6,5% (+5,1 millions d'euros), résultat de la politique de croissance externe ciblée et l'apport des activités Solutions (biogaz, fish-farming et mise en œuvre des matériaux composites), et de la société Markleen.

Elle résulte aussi d'un effet mix-prix légèrement positif, à hauteur de +0,9% ; d'un effet volume de -13,6%, majoritairement lié à la conjoncture dans les domaines du bâtiment, de la rénovation et des équipements de consommation grand public ; et d'un effet de change qui s'établit à -2,0% et -1,6 millions d'euros.

Sur 9 mois, son chiffre d'affaires s'établit à de 248,6 millions d'euros, soit un repli de 0,5% à périmètre et change courants et de 6,1% à périmètre et change constants.

Coté perspectives, SergeFerrari procède à un nouvel ajustement de ses objectifs pour l'année 2023. Le chiffre d'affaires 2023 devrait être proche de celui de 2022 (338,7 millions d'euros). La marge opérationnelle courante devrait être proche 3% du chiffre d'affaires.

A la mi-septembre, le groupe avait indiqué viser une croissance de ses ventes de 4% par rapport à 2022 et un résultat opérationnel courant compris entre 5% et 5,5% de son chiffre d'affaires 2023.

Le Groupe a lancé son plan Transform 2025 qui vise à améliorer sa rentabilité et l'allocation de ses ressources à ses projets de développement. Le groupe détaillera les initiatives prises dans le cadre du plan à l'occasion de la publication de ses résultats annuels 2023, en mars 2024.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur de la chimie

Rien ne va plus pour la chimie allemande

La chimie allemande, très dépendante du gaz russe, est en difficulté. Suite à des ventes en berne dans le secteur automobile et une demande en recul dans la construction, la production est en baisse de 8,5 % en 2022, avec un chiffre d'affaires global en repli de 1,6 % à 63,1 milliards d'euros. La chimie de spécialité s'en sort mieux. En revanche le taux d'utilisation des capacités de production dans la chimie de base a nettement ralenti pour atteindre moins de 80 %. Le troisième secteur industriel allemand est tenté par la délocalisation vers les Etats-Unis, où les coûts de l'énergie sont bien moindres. Avec l'Inflation Reduction Act, les Etats-Unis ont mis en place un environnement approprié aux défis actuels.