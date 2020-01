SERGE FERRARI : Le Groupe Serge Ferrari annonce son agenda financier 2020

Saint-Jean-de-Soudain, le 2 janvier 2020, 17h45 CET - SergeFerrari Group (FR0011950682 - SEFER), créateur, fabricant et distributeur de matériaux composites souples innovants, et coté sur Euronext Paris - compartiment C, annonce aujourd'hui son agenda financier pour l'année 2020.

Evènements Dates* Chiffre d'affaires annuel 2019 29 janvier 2020 Résultats annuels 2019 11 mars 2020 Chiffre d'affaires du premier trimestre 2020 28 avril 2020 Assemblée Générale des actionnaires 14 mai 2020 Chiffres d'affaires du premier semestre 2020 28 juillet 2020 Résultats du premier semestre 2020 9 septembre 2020 Chiffre d'affaires du troisième trimestre 2020 28 octobre 2020

(*) : Les dates de publications sont données à titre indicatif et peuvent être soumises à modification. Les communiqués de presse seront publiés après la clôture du marché

À PROPOS DE SERGE FERRARI

Le Groupe Serge Ferrari conçoit, fabrique et distribue des matériaux composites souples éco-responsables de haute technicité sur un marché mondial estimé par la société à environ 6 Md€. Les caractéristiques uniques de ses produits permettent de mettre en œuvre des applications répondant aux enjeux techniques de trois domaines : l'architecture, les spécialités pour les professionnels et les toiles composites consumers. Son principal avantage concurrentiel repose sur la mise en œuvre de technologies et savoir-faire propriétaires différenciants. Le Groupe dispose de trois sites de production : un en France et deux en Suisse. Serge Ferrari est présent dans 80 pays avec huit filiales (USA, Japon, Hong Kong, Brésil, Inde, Chine, Turquie et Allemagne), 2 bureaux de représentation (Espagne, Dubaï), les activités de distribution du Groupe Giofex en Europe et un réseau de plus de 100 distributeurs indépendants dans le monde entier.

À fin 2018, Serge Ferrari affiche un chiffre d'affaires consolidé de 185 M€, dont plus de 75% est réalisé hors France. La société SergeFerrari Group est cotée sur Euronext Paris - Compartiment C (code ISIN : FR0011950682. Le titre SergeFerrari Group est éligible au PEA-PME et à l'investissement FCPI.

www.sergeferrari.com

