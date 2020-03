SERGE FERRARI : Groupe Serge Ferrari : dispositions prises suite à la pandémie de Covid-19

Saint-Jean-de-Soudain, le 23 mars 2020, 17h45 CET - SergeFerrari Group (FR0011950682 - SEFER), concepteur, développeur et fabricant de toiles composites innovantes pour des applications d'architectures légères et d'aménagements extérieurs, est coté sur Euronext Paris - compartiment C.

Dans le contexte actuel de pandémie de Covid-19 et suite aux mesures gouvernementales annoncées depuis la communication des résultats annuels 2019 du Groupe, SergeFerrari Group a pris les dispositions les plus adaptées pour assurer, en premier lieu, la protection de l'ensemble de ses collaborateurs, dans le respect des mesures prises par les autorités des différents pays dans lesquels le Groupe opère.

Ainsi, et progressivement au cours de la semaine du 16 mars 2020, l'activité de production de certains sites a été suspendue (notamment en Italie pour PLASTITEX, en France et pour l'un des deux sites de fabrication en Suisse), dans la plupart des cas pour un délai renouvelable de deux semaines. Le deuxième site en Suisse poursuit, quant à lui, son activité sur un nombre restreint de lignes d'enduction.

Le Groupe a engagé toutes les mesures de prévention sanitaire pour poursuivre les activités logistiques essentielles permettant la distribution et l'expédition de commandes en France et en Suisse, ainsi qu'en Europe avec GIOFEX, grâce à un niveau de stock de produits finis suffisamment élevé. Ces activités logistiques sont en revanche interrompues en Italie chez PLASTITEX. Les autres filiales internationales du Groupe opèrent, grâce à leur propre stock, à un rythme dépendant de l'évolution de la pandémie et des préconisations gouvernementales de chaque pays.

A ce jour, le Groupe n'est pas en mesure de chiffrer l'impact de la pandémie sur ses performances pour l'année 2020. Néanmoins, SergeFerrari Group dispose d'une situation financière solide qui lui permet de faire face aux enjeux de cette pandémie. Au 31 décembre 2019, le Groupe disposait de 26,7 M€ de trésorerie et équivalents de trésorerie. Par ailleurs, les sources de financement du Groupe sont sécurisées et peuvent être renforcées par la mobilisation de lignes de financement confirmées mais non utilisées d'un montant total de 25 M€.

D'ores et déjà, le Groupe a mobilisé ses équipes pour organiser la reprise sécurisée de ses activités dès que les conditions le permettront, et prend les mesures nécessaires afin de continuer de répondre efficacement aux demandes de ses clients.

Agenda

Publication du Chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2020, le mardi 28 avril 2020 après bourse

après bourse Assemblée Générale Annuelle : le jeudi 14 mai 2020 à 17h00

À PROPOS DE SERGE FERRARI

Le Groupe Serge Ferrari conçoit, développe et fabrique des toiles composites innovantes pour des applications d'architectures légères et d'aménagements extérieurs sur un marché mondial estimé par la société à environ 6 Md€. Les caractéristiques uniques de ses produits permettent de mettre en œuvre des applications répondant aux enjeux techniques de trois domaines : l'architecture, les spécialités pour les professionnels et les toiles composites consumers. Son principal avantage concurrentiel repose sur la mise en œuvre de technologies et savoir-faire propriétaires différenciants. Le Groupe dispose de quatre sites de production en Europe. Serge Ferrari est présent dans 80 pays via des filiales et des bureaux de représentation et au travers d'un réseau de plus de 100 distributeurs indépendants dans le monde entier.

À fin 2019, Serge Ferrari affiche un chiffre d'affaires consolidé de 189 M€, dont plus de 75% est réalisé hors France. La société SergeFerrari Group est cotée sur Euronext Paris - Compartiment C (code ISIN : FR0011950682. Le titre SergeFerrari Group est éligible au PEA-PME et à l'investissement FCPI.

www.sergeferrari.com

Contacts

Serge Ferrari

Philippe Brun

Directeur Général Délégué

investor@sergeferrari.com

NewCap

Relations Investisseurs

Sandrine Boussard-Gallien

Théodora Xu

Tél. : 01 44 71 94 94

sferrari@newcap.eu NewCap

Relations médias

Nicolas Merigeau

Tél. : 01 44 71 94 98

nmerigeau@newcap.fr