Serentica, soutenue par KKR, pourrait lever jusqu'à 8 milliards de dollars pour son expansion dans le secteur de l'énergie verte en Inde

La société indienne Serentica Renewables prévoit de lever entre 6 et 8 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années, afin de financer des acquisitions et de construire des projets dans le but de plus que doubler sa capacité en matière d'énergie propre, a déclaré un haut dirigeant.

Serentica, soutenue par le géant du capital-investissement KKR KKR.N , cherche à investir entre 10 et 11 milliards de dollars pour étendre son portefeuille d'énergies propres à 17 gigawatts (GW) d'ici 2029/30, a déclaré son président, Pratik Agarwal.

La société cherche à acquérir des projets déjà opérationnels ou en cours de construction.

Elle dispose actuellement d'une capacité solaire et éolienne installée de 2 GW et d'une capacité de 2 GW qui devrait être mise en service au cours des dix prochains mois.

La première phase de l'investissement prévu, d'environ 3 milliards de dollars, est entièrement financée et la phase suivante, de 2 milliards de dollars, est partiellement financée, le reste étant en cours de discussion, a déclaré M. Agarwal.

Les acquisitions sont "purement opportunistes et basées sur la valeur", a-t-il déclaré, ajoutant que la société évalue des projets parmi les 3 GW à 5 GW de capacité d'énergie propre à vendre en Inde.

Les investissements dans les énergies renouvelables sont en plein essor, l'Inde ayant pour objectif de doubler sa capacité de production d'énergie non fossile pour atteindre 500 GW d'ici à 2030.

Par ailleurs, Resonia, qui, comme Serentica, a été créée lors du démantèlement de Sterlite Power, prévoit d'investir entre 1,5 et 2,5 milliards de dollars par an dans le secteur de la transmission, qui connaît une croissance rapide en Inde, a indiqué M. Agarwal.

Resonia est soutenue par le fonds souverain de Singapour, GIC GIC.UL , et se concentre sur la mise en place d'infrastructures de transmission d'énergie.

Resonia vise à obtenir des projets d'une valeur de 2 à 3 milliards de dollars par an, car l'Inde devrait attribuer des projets de transmission d'une valeur de 14 à 16 milliards de dollars au cours des prochaines années.

Le pays doit rapidement développer son infrastructure de transmission afin de pouvoir acheminer l'électricité produite par tous les nouveaux projets d'énergie renouvelable.