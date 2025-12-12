Serensia by Quadient agréée définitivement par la DGFiP
information fournie par Zonebourse 12/12/2025 à 14:29
Cet agrément constitue une étape déterminante avant la mise en production du dispositif national de facturation électronique, prévue le 1er septembre 2026, et vient consacrer la pleine interopérabilité de Serensia avec l'ensemble des plateformes de l'écosystème.
Sélectionnée dès 2024 parmi les 3 premières plateformes pour participer aux tests organisés par la DGFiP, Serensia by Quadient a contribué à valider le fonctionnement de l'Annuaire, du Concentrateur de données et l'interopérabilité entre plateformes.
Déjà prête à traiter plus de 250 millions de factures dans le cadre de la réforme de 2026, Serensia a d'ores et déjà la confiance d'entreprises telles que TotalEnergies, BPCE et Dalkia, ainsi que Cerfrance et ses 320 000 PME dans le cadre d'un accord en marque blanche.
Valeurs associées
|14,6000 EUR
|Euronext Paris
|+2,10%
A lire aussi
-
Trois euros à compter du 1er juillet 2026: les Etats européens se sont entendus vendredi sur la taxation des petits colis importés dans l'Union européenne, une mesure qui vise à contrer l'afflux de produits chinois à bas prix sur le marché européen. Voici comment ... Lire la suite
-
(Actualisé avec la "tech", Nvidia, Canopy Growth, Tilray Brands) Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,17% pour le Dow Jones .DJI , mais en baisse de 0,06% ... Lire la suite
-
Sur le front de mer de Mamoudzou, un voilier éventré repose encore sur un trottoir, un an après que le cyclone Chido a dévasté Mayotte. À ses pieds, des débris de coques et des morceaux de polyester s'enfoncent dans les rochers. La scène rappelle le lendemain du ... Lire la suite
-
(AOF) - Broadcom devrait reculer à Wall Street même si la performance trimestrielle est meilleure que prévu. Au quatrième trimestre de l'exercice 2025, clos début novembre, le groupe présent dans les semi-conducteurs et les logiciels a enregistré un bénéfice net ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer