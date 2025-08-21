Serena Williams va promouvoir des médicaments amaigrissants avec l'entreprise de télésanté Ro

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Williams a utilisé des médicaments GLP-1 pour perdre du poids après l'accouchement

La signature de Williams ajoute de la crédibilité à l'offre de l'entreprise, selon l'investisseur

Alexis Ohanian, le mari de Serena Williams, est investisseur et membre du conseil d'administration

La société de télésanté Ro a choisi la star du tennis Serena Williams comme ambassadrice pour ses traitements de perte de poids, a annoncé la société jeudi.

La championne du Grand Chelem à 23 reprises, qui a pris sa retraite du tennis professionnel en 2022, sera la tête d'affiche d'une campagne nationale de marketing pluriannuelle pour les médicaments GLP-1, a déclaré un porte-parole de l'entreprise.

"Je ne prends pas de raccourcis", a déclaré Williams dans une interview à NBC News, ajoutant que ses efforts pour perdre du poids avant de se tourner vers les traitements GLP-1 comprenaient un entraînement professionnel au tennis.

"Je faisais tout ce qu'il fallait... mais mon corps ne réagissait plus comme avant", a-t-elle déclaré.

Dans une publicité, Serena Williams a déclaré qu'après avoir lutté pour perdre du poids après son accouchement, les traitements l'ont aidée à perdre 31 livres (14 kg) - c'est la première fois qu'elle s'exprime sur l'utilisation de ces traitements, selon Ro.

"Serena sait que les gens peuvent être surpris d'apprendre qu'elle utilise un GLP-1, et c'est exactement la raison pour laquelle nous pensons qu'elle est la personne idéale pour partager son histoire", a déclaré un porte-parole de Ro.

Ro a déclaré que le mari de Williams, Alexis Ohanian, cofondateur du site de médias sociaux Reddit, est un investisseur dans la société et siège à son conseil d'administration.

Les médicaments GLP-1 favorisent la perte de poids en réduisant l'appétit et en ralentissant la vidange de l'estomac. Le Wegovy de Novo Nordisk NOVOb.CO et le Zepbound d'Eli Lilly

LLY.N se sont avérés efficaces pour réduire le poids d'environ 20 %.

Ro, qui vend ces deux médicaments dans le cadre de son programme d'amaigrissement, a déclaré que Williams prenait un GLP-1 de marque, mais a refusé de dire lequel.

Paul Cerro, ancien analyste stratégique de Ro et fondateur de Cedar Grove Capital Management, estime que l'accord renforcera la visibilité et la crédibilité de Ro sur le marché encombré des médicaments amaigrissants, alors que les entreprises s'intéressent de plus en plus à la santé des femmes.

"Des personnes connues sont prêtes à associer leur nom à une entreprise dont elles pensent qu'elle fait ce qu'il faut de la bonne manière", a déclaré Cerro.

Ro offre un accès payant à Zepbound et Wegovy par l'intermédiaire des pharmacies directes de Novo et de Lilly, bien que les patients éligibles puissent avoir recours à une assurance. Il vend des préparations de Wegovy à des doses variables pour les patients dont les cliniciens jugent qu'elles sont médicalement nécessaires.