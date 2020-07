Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Serbie-Nouvelles manifestations anti-gouvernementales à Belgrade Reuters • 12/07/2020 à 00:19









BELGRADE, 12 juillet (Reuters) - Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées samedi devant le parlement serbe, dans la capitale Belgrade, pour protester pour une cinquième soirée consécutive contre la politique du gouvernement, notamment les mesures prises par celui-ci afin de contenir l'épidémie de coronavirus. Munis pour la plupart de masques, les manifestants ont scandé par moments des chants appelant le président Aleksandar Vucic à démissionner. Des manifestations similaires se sont aussi déroulées dans le calme à Novi Sad, Zrenjanin, Cacak et Nis. La veille, les rassemblements dans la capitale avaient donné lieu à des heurts entre manifestants et forces de l'ordre. Quatorze officiers de police avaient été blessés et 71 personnes arrêtées, selon la police. Les manifestations, organisées initialement pour protester contre les strictes mesures économiques engagées face à la crise sanitaire, se sont progressivement élargies pour se transformer en mouvement contre la politique gouvernementale et contre Vucic. Aux yeux des détracteurs, la décision du gouvernement d'autoriser la tenue de fêtes, rassemblements privés et matches de football ainsi que d'organiser comme prévu les élections législatives a provoqué une hausse des contaminations. Pays de 7 millions d'habitants, la Serbie a recensé à l'heure actuelle 18.073 cas confirmés de contamination au coronavirus et 382 décès liés à l'épidémie. (Ivana Sekularac; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.