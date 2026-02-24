Sept morts dans l'accident d'une ambulance aérienne dans l'État indien du Jharkhand

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les sept personnes à bord d'un avion-ambulance Beechcraft qui s'est écrasé lundi dans l'État indien du Jharkhand ont été tuées, ont indiqué des responsables mardi, y compris deux membres d'équipage, le patient et ses proches.

L'avion Beechcraft C90, exploité par Redbird Airways, avait décollé de Ranchi, la capitale de l'État, mais avait demandé une modification de sa trajectoire de vol en raison des conditions météorologiques, a indiqué lundi la Direction générale de l'aviation civile.

L'avion a ensuite perdu la communication et le contact radar, a indiqué le régulateur.

"Nous avons retiré les corps et les avons envoyés pour une autopsie et une enquête plus approfondie", a déclaré Keerthishree G, commissaire adjoint du district de Chatra, où le crash s'est produit pendant un orage.

Une équipe du Bureau indien d'enquête sur les accidents d'aviation a été envoyée sur place pour enquêter sur les causes de l'accident, a indiqué l'autorité de régulation. La plupart des accidents aériens sont dus à une combinaison de facteurs et l'enquête peut durer au moins un an, selon les experts du secteur.

Les proches du patient, Sanjay Kumar, ont déclaré aux journalistes qu'il avait été blessé dans un incendie et qu'il était initialement soigné à Ranchi.

"Son état s'étant aggravé, nous l'avons emmené à Delhi en ambulance aérienne", a déclaré Vijay Sau, son frère aîné.

Le mois dernier, un avion charter Learjet 45 s'est écrasé , tuant les cinq personnes à bord, dont le vice-ministre en chef de l'État le plus riche de l'Inde, le Maharashtra, et deux membres de son personnel.