Sept actions pour profiter du retour de l'inflation

Découvrez notre sélection de sept actions qui devraient profiter du retour de l'inflation. (© Agefotostock)

Dans un contexte de reprise de la croissance économique mondiale, l'inflation pourrait rebondir et mettre un coup d'arrêt à la hausse des indices boursiers. Mais certaines actions peuvent en profiter.

L'inflation guette et les investisseurs sont sur le qui-vive. Dernier exemple en date : le 12 mai dernier. La publication ce jour-là de chiffres inquiétants sur la hausse des prix aux États-Unis a provoqué une violente baisse des indices à Wall Street et en Europe.

Certes, le trou d'air n'a pas duré longtemps et les Bourses mondiales se sont vite repris. Mais dans l'esprit des investisseurs, le thème de l'inflation est redevenu central. Avec une reprise économique forte due et la perspective d'un resserrement de la politique monétaire des banques centrales, on ne peut exclure une puissante rotation sectorielle des portefeuilles boursiers.

Le retour de l'inflation

En cas de retour de l'inflation, les valeurs de croissance, dont la valorisation pâtit mécaniquement d'un taux d'actualisation des bénéfices futurs plus élevé, devraient souffrir. En particulier les titres à forte dominance tech qui ont, par ailleurs, profité du confinement.

À l'inverse, certains secteurs délaissés depuis plus d'un an pourraient faire leur grand retour. Dans ce contexte, privilégiez les entreprises qui ont la capacité à augmenter leurs prix facilement ainsi que les sociétés peu endettées qui ont du cash.

L'inflation permet de faire accepter des hausses de prix aux clients finaux. Mais tout est une question de proportion, car il ne faut pas que les coûts de production