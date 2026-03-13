Sephora, du groupe LVMH, devient partenaire officiel de la F1 Academy
information fournie par Zonebourse 13/03/2026 à 13:54
En vertu de l'accord, Sephora installera des "Glam Bars Sephora" au sein du F1 Paddock Club, le service de loges de luxe de la F1, à l'occasion des 18 grands prix prévus lors de la saison en 2026.
Il est prévu, dans le cadre du partenariat, que Sephora soutienne la pilote espagnole Natalia Granada, qui doit rejoindre la grille de la F1 Academy 2026 pour sa première saison. Celle-ci concourra dans la voiture "Sephora operated by Prema", arborant une livrée inspirée des rayures noires et blanches emblématiques de la marque.
Les termes financiers de l'accord n'ont pas été dévoilés mais Sephora précise que ce partenariat débutera cette semaine à l'occasion du Grand Prix de Shanghai.
Lancée en 2023 sous l'impulsion de la Formule 1, la F1 Academy prévoit 14 courses en support direct des Grands Prix de Formule 1, ce qui lui assure une exposition médiatique mondiale, avec une diffusion assurée par plus de 35 diffuseurs dans 160 territoires. Elle se court avec des voitures de niveau Formule 4, mais avec l'objectif d'offrir aux jeunes pilotes un tremplin vers la F3, la F2 voire éventuellement la F1.
Susie Wolff, la directrice générale de F1 Academy, estime que le partenariat conclu avec Sephora va bien au-delà de la beauté en remettant en question des stéréotypes dépassés et redéfinissant l'écosystème du sport automobile.
Le championnat avait été remporté en 2025 par la Française Doriane Pin, à peine âgée de 21 ans.
