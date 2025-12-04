 Aller au contenu principal
SentinelOne prévoit un chiffre d'affaires médiocre et le départ de sa directrice financière
information fournie par Reuters 04/12/2025 à 23:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Réécrit tout au long)

La société de cybersécurité SentinelOne S.N a annoncé jeudi un chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre inférieur aux attentes des analystes et a déclaré que la directrice financière Barbara Larson allait quitter ses fonctions.

Les actions de la société ont chuté de plus de 7 % dans les échanges prolongés.

Les perspectives mitigées soulignent les défis auxquels SentinelOne est confronté alors qu'il navigue sur un marché de la cybersécurité de plus en plus concurrentiel, où les outils d'intelligence artificielle remodèlent la détection des menaces et la protection des points d'extrémité.

SentinelOne développe la plateforme Singularity, alimentée par l'IA, qui ingère et analyse les données de sécurité en temps réel, automatise la détection et la réponse aux menaces et réduit le travail manuel des équipes de sécurité.

Elle est en concurrence avec des entreprises telles que CrowdStrike CRWD.O et Palo Alto Networks PANW.O , qui occupent une position dominante dans le secteur.

La société basée à Mountain View, en Californie, a prévu un chiffre d'affaires de 271 millions de dollars pour le quatrième trimestre, contre 273,1 millions de dollars estimés par les analystes, selon les données compilées par LSEG.

Pour le troisième trimestre, SentinelOne a enregistré un chiffre d'affaires de 258,9 millions de dollars, contre 257,7 millions de dollars estimés par les analystes, et a souligné la forte demande pour sa plateforme de sécurité native AI.

La société a également annoncé que la directrice financière Larson quitterait l'entreprise à la mi-janvier pour saisir une opportunité en dehors du secteur de la cybersécurité.

Larson, qui a aidé à guider SentinelOne vers des résultats positifs, sera remplacée par intérim par le Chief Growth Officer Barry Padgett, un ancien dirigeant de SAP et Stripe, pendant que l'entreprise cherche un remplaçant permanent.

Valeurs associées

CROWDSTRIKE
513,1200 USD NASDAQ -2,11%
PALO ALTO NETWORKS
195,6800 USD NASDAQ +1,06%
SENTINELONE RG-A
16,980 USD NYSE +0,12%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

