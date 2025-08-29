SentinelOne augmente ses prévisions de chiffre d'affaires annuel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 août - ** Les actions de la société de cybersécurité SentinelOne S.N augmentent de 7 % à 18,89 $ avant le marché

** La société relève ses prévisions de revenus pour l'année fiscale 26 à une fourchette de 998 millions de dollars à 1,002 milliard de dollars, contre 996 millions de dollars à 1,001 milliard de dollars précédemment

** Bénéfice par action ajusté du T2 de 4 cents contre 3 cents prévus, tandis que le chiffre d'affaires de 242,2 millions de dollars est conforme aux prévisions, selon les données compilées par LSEG

** L'amélioration de l'exécution, l'élargissement du portefeuille de produits et la nouvelle offre Flex devraient aider à pénétrer le marché des entreprises et à soutenir la croissance", selon Jefferies

** Jefferies augmente le PT à 25 $ de 23 $

** 25 des 39 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 14 à "conserver"; leur prévision médiane est de 23 $ - données LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 20,7 % depuis le début de l'année