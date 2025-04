Sensorion tiendra un symposium lors de la conférence internationale sur les thérapies des maladies de l’oreille interne de l’ISIET le 26 avril 2025

Montpellier, 16 avril 2025, 7h30 CET – Sensorion (FR0012596468 – ALSEN), société pionnière de biotechnologie au stade clinique, spécialisée dans le développement de nouvelles thérapies pour restaurer, traiter et prévenir les troubles de la perte auditive, annonce aujourd'hui la tenue d’un symposium à l’occasion de la 4ème conférence internationale sur les Thérapies des Maladies de l’Oreille Interne (ISIET) à Marrakech, au Maroc, le 26 avril 2025, de 11h30 à 12h15 CET.



Le symposium, intitulé : « Innovation en matière de perte auditive : élargir les frontières de la protection et de la restauration » sera animé par Nawal Ouzren, Directrice Générale de Sensorion.



Le Pr. Yann Nguyen, Chirurgien ORL à l’Hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, en France, animera une présentation sur le potentiel du SENS-401 dans la protection des cellules ciliées et la préservation de l'audition.



Le Dr. Natalie Loundon (Pr. CMHP), Chirurgien ORL pédiatrique, Directrice du Centre d’Implantation Cochléaire et du service d’audiologie, à l’Hôpital Necker-Enfants malades, à Paris, en France, et Laurent Désiré, Directeur du Développement Préclinique de Sensorion, co-animeront une session sur le parcours des thérapies géniques OTOF et GJB2 pour les enfants atteints d'une perte auditive sévère à profonde.



Une session de Questions/Réponses clôturera ce symposium.