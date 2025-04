Sensorion renforce sa gouvernance avec la nomination de M. Amit Munshi en tant que Président du Conseil d’Administration et administrateur indépendant

Montpellier, 2 avril 2025, 7h30 CET – Sensorion (FR0012596468 – ALSEN), société pionnière de biotechnologie au stade clinique, spécialisée dans le développement de nouvelles thérapies pour restaurer, traiter et prévenir les troubles de la perte auditive, annonce aujourd'hui la nomination d’Amit Munshi en tant qu’administrateur indépendant et Président du Conseil d’Administration, à compter du 1er avril 2025. M. Munshi succède à M. Furey qui quitte ses fonctions de membre indépendant du Conseil d'Administration. M. Munshi est nommé Président en remplacement de Khalil Barrage, qui occupait ce poste par intérim depuis le 31 mars 2023. M. Barrage continuera à siéger au Conseil d'Administration de Sensorion.



S'agissant d'une nomination par le Conseil d'Administration par voie de cooptation, le mandat d'Amit Munshi en remplacement de John Furey sera soumis à la ratification des actionnaires de Sensorion lors de la prochaine Assemblée Générale.



Khalil Barrage a déclaré : « Au nom de tous les membres du Conseil d'Administration et de l'équipe de direction, j'ai le plaisir d'accueillir Amit en tant que nouveau président du Conseil d'Administration de Sensorion. Sa remarquable expérience à créer et développer des entreprises, en exécutant des stratégies de croissance multifacettes qui intègrent les marchés financiers, le développement stratégique et les opérations de fusions et acquisitions, sera un atout inestimable pour la société.