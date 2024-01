Sensorion reçoit l’autorisation d’initier un essai clinique de Phase 1/2 pour SENS-501 (OTOF-GT), son candidat de thérapie génique le plus avancé, dans certains pays européens

• Le premier programme de thérapie génique de Sensorion, SENS-501, vise à restaurer l'audition chez les patients présentant des mutations du gène codant pour l’otoferline et souffrant d'une perte auditive sévère à profonde. Il a été développé dans le cadre d'un partenariat stratégique avec l'Institut Pasteur

• Audiogene, l'essai clinique de Phase 1/2 mené par Sensorion vise à évaluer la sécurité, la tolérance et l'efficacité du SENS-501 chez les jeunes enfants