Sensorion Reçoit l'Approbation du Comité de Protection des Personnes pour l'Inclusion de Nouveaux Sites Militaires dans l'Étude de Phase 2 du SENS-401

Sensorion, société biotechnologique pionnière au stade clinique dédiée au développement de thérapies innovantes pour restaurer, traiter et prévenir dans le domaine des pertes d'audition annonce que le Comité Indépendant de Protection des Personnes de Strasbourg a revu et approuvé la liste des sites additionnels qui participeront à l'étude de Phase 2 en cours du SENS-401 dans la perte auditive neurosensorielle soudaine (SSNHL). L'inclusion des patients militaires volontaires dans ces nouveaux sites commencera après la réalisation de dernières étapes administratives.

Ces nouveaux centres vont recruter des militaires volontaires qui ont été exposés à des bruits impulsionnels dans le cadre de leurs activités professionnelles et souffrant de perte d'audition.