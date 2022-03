Sensorion présentera lors de la conférence « Bioprocessing Summit Europe » le 22 mars 2022 à Barcelone

Sensorion (FR0012596468 – ALSEN), société biotechnologique pionnière au stade clinique dédiée au développement de thérapies innovantes pour restaurer, traiter et prévenir les pertes d’audition, a le plaisir d’annoncer la participation en personne de l’équipe de management de Sensorion à la conférence « Bioprocessing Summit Europe » qui se tiendra à la fois en personne et virtuellement du 22 au 24 mars 2022 à Barcelone, en Espagne.

Christine Le Bec, Responsable du développement pharmaceutique, de la fabrication et des contrôles en thérapie génique, présidera une session intitulée « Etude du développement pharmaceutique, de la fabrication, des contrôles et des stratégies analytiques en matière de Thérapie Génique »

Otmane Boussif, Directeur des Opérations techniques, présidera une session intitulée « L’analytique en Thérapie Génique » (“Gene Therapy Analytics”)