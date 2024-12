Sensorion présente des données de l'essai clinique de Phase 1/2 de thérapie génique Audiogene

• Le produit de thérapie génique SENS-501 et la procédure chirurgicale sont bien tolérés par les deux premiers patients traités et des évolutions comportementales encourageantes sont observées chez ces deux nourrissons

• Sensorion prévoit la tenue d’un séminaire en ligne avec des leaders d’opinion au début de l’année 2025 afin de détailler et commenter les données de sécurité de la première cohorte, les mesures qualitatives et quantitatives de l’efficacité, ainsi que les prochaines étapes de développement de l’étude clinique de Phase 1/2 Audiogene, notamment les interactions prévues avec la Food and Drug Administration américaine



Montpellier, 18 décembre 2024, 7h30 – Sensorion (FR0012596468 – ALSEN), société pionnière de biotechnologie au stade clinique, spécialisée dans le développement de nouvelles thérapies pour restaurer, traiter et prévenir dans le domaine des troubles de la perte auditive, annonce aujourd'hui de nouvelles données confirmant la sécurité du SENS-501 chez les deux premiers patients injectés dans l'étude Audiogene menée par la Société. Il s'agit d'un essai clinique de Phase 1/2 évaluant le SENS-501 chez des patients âgés de 6 à 31 mois, naïfs d'implant cochléaire, souffrant d'une forme spécifique de surdité congénitale liée à des mutations du gène OTOF (otoferline).