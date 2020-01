Sensorion présente de nouvelles données précliniques sur le SENS-401 à l'ARO MidWinter Meeting 2020

Sensorion annonce la présentation de nouvelles données précliniques sur le SENS-401 au 43ème « MidWinter Meeting » annuel de l'Association pour la Recherche en Otorhinolaryngologie (ARO 2020), qui s'est tenu à San José (CA, US) du 24 au 29 janvier 2020.

Un poster et une présentation orale mettent en avant le potentiel de réduction significative des pertes d'audition dans un modèle préclinique de rats exposés chroniquement au bruit.

Un second poster traite de la perte d'audition liée à l'âge avec un déclin précoce observé dans les mesures auditives fonctionnelles chez des rats Wistar.