Sensorion participera aux conférences Gene Therapy Neurological Disorders Europe, CASSS Bioassays Symposium et Cell & Gene Therapy Summit en juillet 2022

Sensorion (FR0012596468 – ALSEN), société biotechnologique pionnière au stade clinique dédiée au développement de thérapies innovantes pour restaurer, traiter et prévenir les pertes d’audition, a le plaisir d’annoncer la participation de membres de l’équipe de direction de Sensorion à trois conférences scientifiques en juillet 2022.

Laurent Désiré, Ph.D., Directeur du Développement Préclinique de Sensorion, participera en personne un atelier intitulé « La thérapie génique pour de nouvelles indications » (Gene Therapy for Novel Indications)