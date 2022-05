Sensorion participera aux conférences de la Société Américaine de Thérapie Génique et Cellulaire (ASGCT) et de la Gene Therapy Analytical Development en mai 2022

Sensorion (FR0012596468 – ALSEN), société biotechnologique pionnière au stade clinique dédiée au développement de thérapies innovantes pour restaurer, traiter et prévenir les pertes d’audition, a le plaisir d’annoncer la participation de l’équipe de management de Sensorion à deux conférences scientifiques qui auront lieu en mai 2022.



Patrice Vidal, Responsable d’équipe – Technologie & Innovation de Sensorion, présentera virtuellement un poster intitulé « Plate-forme de découverte de vecteurs adéno-associés pour les troubles de l’oreille interne » (Adeno-Associated Vector Discovery Platform for Inner Ear Disorders), le 18 mai 2022, lors de la 25e rencontre annuelle de la Société Américaine de Thérapie Génique et Cellulaire (American Society of Gene & Cell Therapy – ASGCT), qui aura lieu du 16 au 19 mai 2022.