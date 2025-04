Sensorion: nouveau président du conseil nommé information fournie par Cercle Finance • 02/04/2025 à 14:12









(CercleFinance.com) - Sensorion annonce la nomination d'Amit Munshi comme administrateur indépendant et président du conseil d'administration, à compter du 1er avril, succédant comme président à Khalil Barrage, qui occupait ce poste depuis le 31 mars 2023 et continuera à siéger au conseil.



S'agissant d'une nomination par le conseil par voie de cooptation, le mandat d'Amit Munshi en remplacement de John Furey sera soumis à la ratification des actionnaires de Sensorion lors de la prochaine assemblée générale.



Amit Munshi apporte à Sensorion près de 35 années d'expérience dans le secteur de la santé, ayant 'conduit de nombreuses sociétés de biotechnologie vers des jalons stratégiques de croissance et de transformation réussis, ainsi que des sorties stratégiques'.





