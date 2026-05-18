Sensorion nomme Fred Chereau au poste de Directeur Général

• Fred Chereau apporte plus de 30 ans d'expérience de direction en biotechnologie et industrie pharmaceutique, une expertise approfondie en thérapie génique et dans la gestion d'entreprises en forte croissance, au service des patients atteints de maladies rares.



• Fred rejoint Sensorion en provenance d’Alexion – AstraZeneca Rare Disease, où il occupait le poste de Senior Vice President, Strategy and Business Development, après avoir été Président et Directeur Général de LogicBio Therapeutics, acquise par Alexion en 2022.



• Amit Munshi continuera à exercer ses fonctions de Président du Conseil d’Administration, après avoir assuré l’intérim de Directeur Général depuis février 2026.



Montpellier (France) et Cambridge, MA (États-Unis), le 18 mai 2026 à 7h30 CET – Sensorion (FR0012596468 – ALSEN), société biotechnologique pionnière au stade clinique dédiée au développement de thérapies innovantes pour restaurer, traiter et prévenir les pertes d’audition, annonce la nomination de Fred Chereau au poste de Directeur Général, à compter du 1er juin 2026.



Fort de plus de 30 ans d'expérience en biotechnologie, pharmacie et dispositifs médicaux, Fred allie une expertise approfondie en développement de médicaments pour les maladies rares et en médecine régénérative à un solide savoir-faire dans la gestion d'entreprises en forte croissance.