Sensorion nomme Bernd Schmidt, spécialiste de la CMC, comme nouveau Directeur des Opérations Techniques



Montpellier, 12 décembre 2023, 7h30 CET – Sensorion (FR0012596468 – ALSEN) société pionnière de biotechnologie au stade clinique, spécialisée dans le développement de nouvelles thérapies pour restaurer, traiter et prévenir les troubles de la perte auditive, annonce aujourd'hui la nomination de Bernd Schmidt, un cadre supérieur doté d'une vaste expérience dans le domaine de la chimie, de la fabrication et des contrôles (CMC), au poste de Directeur des Opérations Techniques, avec effet à compter d'aujourd'hui.

Bernd Schmidt a travaillé précédemment chez Quell Therapeutics où il a occupé le poste de vice-président chargé de la livraison des produits. Il apporte plus de 20 ans d'expérience dans le secteur pharmaceutique, couvrant une large gamme de médicaments innovants à différents stades de développement. Avant de rejoindre Quell Therapeutics, Bernd Schmidt a occupé le poste de Directeur du Développement chez GSK Stevenage, où il était responsable du développement CMC, de la gouvernance et de la chaîne d'approvisionnement de bout en bout d'un portefeuille de médicaments (petites molécules et thérapies cellulaires et géniques), du développement préclinique à la phase tardive, ainsi que de l'approvisionnement commercial, y compris les interactions avec les organismes de réglementation