Sensorion met à disposition des documents préparatoires à l’Assemblée générale mixte du 31 mai 2022

Sensorion (FR0012596468 - ALSEN), société biotechnologique pionnière au stade clinique dédiée au développement de thérapies innovantes pour restaurer, traiter et prévenir dans le domaine des pertes d’audition, annonce que les actionnaires de la Société sont invités à participer à l’Assemblée générale mixte qui se tiendra le mardi 31 mai 2022 à 14h00, dans les locaux de l’hôtel de l’Arcade, situé 9 rue de l'Arcade, 75008 Paris.





L’avis de réunion valant avis de convocation, comportant l’ordre du jour et les projets de résolutions a été publié au BALO du 25 avril 2022 et l’avis de convocation sera publié dans un journal d’annonces légales le 13 mai 2022.