Sensorion: H.C. Wainwright entame le suivi à l'achat information fournie par Cercle Finance • 07/09/2023 à 11:04

(CercleFinance.com) - H.C. Wainwright a initié cette semaine la couverture du titre Sensorion avec une recommandation d'achat et un objectif de trois euros.



Dans une note de recherche publiée mardi, le bureau d'études américain loue le positionnement trouvé par Sensorion sur le marché du traitement de la perte auditive, renforcé selon lui par les récentes études cliniques et l'obtention de nouveaux financements.



Dans son étude, le cabinet de recherche salue en particulier l'entrée au capital de Redmile, un investisseur californien dans le domaine de la santé, désormais premier actionnaire de l'entreprise.



D'après H.C. Wainwright, l'arrivée de cet investisseur 'de référence' envoie un signal favorable au marché et pourrait se traduire par l'arrivée prochaine d'autres investisseurs basés aux Etats-Unis.



L'analyste note par ailleurs que deux biotechs concurrentes directes de Sensorion ont été rachetées très récemment par des 'big pharmas', à savoir Akouos reprise par Eli Lilly fin 2022 et Decibel acquise par Regeneron le mois dernier.



Pour Wainwright, ces opérations renforcent le statut de cible éventuelle de Sensorion en vue d'un éventuel rachat, le bureau d'études considérant Novartis comme l'acquéreur le plus probable compte tenu de sa forte présence en Europe et de son savoir-faire dans la perte auditive et les thérapies géniques.