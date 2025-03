Sensorion: fin du recrutement de l'essai Notoxis

AOF - EN SAVOIR PLUS

La société se dit en bonne voie pour communiquer les premiers résultats de l'étude Notoxis à la fin du second semestre 2025.

Les résultats préliminaires (seize patients) présentés au Congrès Mondial d'Audiologie, à Paris, en septembre 2024, suggèrent un potentiel effet otoprotecteur de SENS-401 au-delà d'une dose de cisplatine de 300 mg/m². De plus, sur la base de cette analyse préliminaire de l'essai, Sensorion a fait état d'un profil de sécurité favorable.

(AOF) - Sensorion (-4,11% à 0,56 euro) annonce aujourd'hui le recrutement du dernier patient dans son essai clinique Notoxis de Phase 2a. Celui-ci évalue l'efficacité du SENS-401 dans la prévention de l’ototoxicité induite par le cisplatine chez des patients adultes atteints d'une maladie néoplasique, quatre semaines après la fin d'une chimiothérapie à base de cisplatine. 80 patients ont été sélectionnés pour un total de quarante-huit patients randomisés (vingt-quatre dans le groupe SENS-401 et vingt-quatre dans le groupe contrôle) dans cet essai multicentrique, randomisé, contrôlé et ouvert.

