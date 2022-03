Sensorion fait le point sur SENS-401

• Des analyses complémentaires montrent des données positives pour certains sous-groupes de la population de l’essai SSNHL



• SENS-401 a démontré un effet statistiquement significatif avec la dose la plus élevée sur l’audiométrie tonale pure (amélioration > 10 dB vs placebo) au Jour 84 de la Phase 2 AUDIBLE-S relative à SSNHL dans la population idiopathique per protocole (81 patients) traitée par corticostéroïdes – (c. 70% de la population de l’étude)



• Sensorion poursuit le programme de développement en collaboration avec Cochlear Ltd pour la préservation de l’audition chez les patients ayant reçu un implant cochléaire



• Sensorion évalue les prochaines étapes concernant SENS-401 pour SSNHL et l’ototoxicité induite par le cisplatine (CIO) afin d’aligner ses priorités de développement clinique avec une allocation optimale de son capital et fera le point prochainement