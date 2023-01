1/2

Sensorion et EVEON collaborent dans le cadre du développement d’un système d’injection pour l’administration de traitements de thérapie génique dans l’oreille interne

Montpellier, 31 janvier 2023 – Sensorion (FR0012596468 – ALSEN), société de biotechnologie pionnière au stade clinique dédiée au développement de thérapies innovantes pour restaurer, traiter et prévenir les pertes d’audition, et EVEON, concepteur et fabricant de dispositifs médicaux pour la préparation et l’administration de médicaments, annoncent qu’ils collaborent pour la conception et le développement d’un système d’injection permettant l’administration des produits de thérapie génique de Sensorion dans l’oreille interne, dont le candidat médicament OTOF-GT.