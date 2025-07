Sensorion: données positives de phase 1/2, le titre remonte information fournie par Cercle Finance • 01/07/2025 à 12:31









(CercleFinance.com) - Sensorion s'adjuge plus de 5% mardi après avoir fait état de données préliminaires positives issues de la première cohorte de son essai clinique de Phase 1/2 sur sa thérapie génique contre la surdité.



Les résultats obtenus auprès des cinq patients traités jusqu'à présent ont montré que le SENS-501 accompagné d'une procédure chirurgicale étaient bien tolérés par tous les nourrissons et enfants en bas âge ayant participé à l'étude, âgés de six à 31 mois et naïfs d'implants cochléaires.



L'administration intra-cochléaire du SENS-501 s'est déroulée sans incident et aucun événement indésirable grave ou effet secondaire grave n'a été constaté, indique Sensorion.



Elément encore plus encourageant, les résultats à trois mois d'un enfant en bas âge traité dans la première cohorte ont attesté d'une amélioration précoce et prometteuse de son audition.



La deuxième cohorte, évaluant une dose plus élevée du SENS-501, est en cours et le recrutement est sur le point d'être finalisé.



Malgré ces nouvelles encourageantes, le titre Sensorion accuse un recul de plus de 46% depuis le début de l'année.





Valeurs associées SENSORION 0,3280 EUR Euronext Paris +5,47%