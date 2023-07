Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sensorion: de nouvelles données positives de phase 2 information fournie par Cercle Finance • 05/07/2023 à 09:49









(CercleFinance.com) - Sensorion s'inscrit en hausse de presque 6% mercredi à la Bourse de Paris après avoir dévoilé une analyse complémentaire de son essai clinique de phase 2a dans la préservation de l'audition résiduelle chez les patients adultes suite à une implantation cochléaire.



Dans un communiqué, la société de biotechnologie indique que l'étude a permis de prouver que SENS-401, son principal candidat médicament, avait le potentiel de préserver l'audition résiduelle précoce six semaines après l'implantation cochléaire.



Une meilleure préservation de l'audition a par ailleurs été observée chez les patients traités avec SENS-401, par rapport aux patients du groupe contrôle, ce qui confirme le potentiel otoprotecteur de la molécule, selon l'entreprise.



Le mois dernier, Sensorion avait publié des données préliminaires ayant montré que le produit avait été détecté dans la périlymphe de cinq patients adultes traités.



Ses niveaux ont été considérés comme compatibles avec des effets thérapeutiques potentiels après sept jours de traitement oral répété.





Valeurs associées SENSORION Euronext Paris +5.77%