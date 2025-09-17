 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Sensorion : comptes semestriels dégradés
information fournie par AOF 17/09/2025 à 10:09

(AOF) - Sensorion a publié des résultats en repli. Sur les six premiers mois de l’année, les produits opérationnels ont chuté de 30,16 %, à 2,327 millions d’euros, tandis que la perte opérationnelle s’est creusée en passant de 15,119 à 16,812 millions d’euros. La même tendance a été observée pour la perte nette qui s’est installée à 16,008 millions d’euros, soit une dégradation de 2,113 millions d’euros par rapport à la même période il y a un an. La position financière de la société de biotechnologie lui permet de se financer jusqu’au cours du troisième trimestre 2026.

Valeurs associées

SENSORION
0,3080 EUR Euronext Paris +3,01%
