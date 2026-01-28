Sensorion annonce un financement de 60 millions d’euros incluant un investissement stratégique de Sanofi de 20 millions d’euros aux côtés de spécialistes mondiaux de la santé afin de faire progresser son portefeuille de produits de thérapie génique

• L'investissement de Sanofi marque l’entrée au capital d'un actionnaire stratégique

• Soutien des investisseurs existants : Redmile Group, Artal, conseillé par Invus, et Sofinnova Partners

• Participation d’investisseurs américains de premier plan spécialisés dans le secteur de la santé, notamment Cormorant Asset Management, Coastlands Capital et Sphera Healthcare

• Horizon de trésorerie porté au premier semestre 2027, permettant de financer des jalons clés tels que l'autorisation CTA/IND du SENS-601 (GJB2-GT), le recrutement de la première cohorte, ainsi que la poursuite du développement clinique du SENS-501.



Montpellier, 28 janvier 2026, 7h30 CET – Sensorion (FR0012596468 – ALSEN), société pionnière de biotechnologie au stade clinique, spécialisée dans le développement de nouvelles thérapies pour restaurer, traiter et prévenir les troubles de la perte auditive, annonce aujourd'hui la réalisation d’une offre réservée à des catégories spécifiques d'investisseurs (l' « Offre Réservée ») d'un montant de 60 millions d'euros, à travers l'émission de 214 285 714 actions ordinaires nouvelles par la Société (les « Actions Nouvelles ») au prix de 0,28 euros par Action Nouvelle (le « Prix de Souscription »), au profit de Sanofi pour un montant de 20 millions d'euros, et de Redmile Group, Artal, conseillé par Invus, et Sofinnova Partners, actionnaires existants, et d'autres investisseurs dont Cormorant Asset Management, Coastlands Capital et Sphera Healthcare