 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Sensorion annonce un financement de 60 millions d’euros incluant un investissement stratégique de Sanofi de 20 millions d’euros aux côtés de spécialistes mondiaux de la santé afin de faire progresser son portefeuille de produits de thérapie génique
information fournie par Boursorama CP 28/01/2026 à 07:30

• L'investissement de Sanofi marque l’entrée au capital d'un actionnaire stratégique
• Soutien des investisseurs existants : Redmile Group, Artal, conseillé par Invus, et Sofinnova Partners
• Participation d’investisseurs américains de premier plan spécialisés dans le secteur de la santé, notamment Cormorant Asset Management, Coastlands Capital et Sphera Healthcare
• Horizon de trésorerie porté au premier semestre 2027, permettant de financer des jalons clés tels que l'autorisation CTA/IND du SENS-601 (GJB2-GT), le recrutement de la première cohorte, ainsi que la poursuite du développement clinique du SENS-501.

Montpellier, 28 janvier 2026, 7h30 CET – Sensorion (FR0012596468 – ALSEN), société pionnière de biotechnologie au stade clinique, spécialisée dans le développement de nouvelles thérapies pour restaurer, traiter et prévenir les troubles de la perte auditive, annonce aujourd'hui la réalisation d’une offre réservée à des catégories spécifiques d'investisseurs (l' « Offre Réservée ») d'un montant de 60 millions d'euros, à travers l'émission de 214 285 714 actions ordinaires nouvelles par la Société (les « Actions Nouvelles ») au prix de 0,28 euros par Action Nouvelle (le « Prix de Souscription »), au profit de Sanofi pour un montant de 20 millions d'euros, et de Redmile Group, Artal, conseillé par Invus, et Sofinnova Partners, actionnaires existants, et d'autres investisseurs dont Cormorant Asset Management, Coastlands Capital et Sphera Healthcare

Valeurs associées

SENSORION
0,2810 EUR Euronext Paris -3,10%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le restaurant Hyperloop au Futuroscope, un parc de Compagnie des Alpes. (Crédit: / Compagnie des Alpes)
    A suivre aujourd'hui... Cie des Alpes
    information fournie par AOF 28.01.2026 07:53 

    (AOF) - Portée par une forte activité dans les domaines skiables, une dynamique soutenue dans l'hébergement et des parcs de loisirs toujours en croissance, la société débute le nouvel exercice sur des bases solides. Compagnie des Alpes a réalisé un chiffre d'affaires ... Lire la suite

  • LEGRAND : Le mouvement reste haussier
    LEGRAND : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 28.01.2026 07:42 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

  • PERNOD RICARD : Retour possible sur les supports
    PERNOD RICARD : Retour possible sur les supports
    information fournie par TEC 28.01.2026 07:21 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ... Lire la suite

  • MICHELIN : Le mouvement reste haussier
    MICHELIN : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 28.01.2026 07:07 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank