Sensorion annonce sa présence à la 42e Conférence annuelle J.P. Morgan Healthcare Meeting à San Francisco

Montpellier, 23 novembre 2023, à 7h30 – Sensorion (FR0012596468 – ALSEN), société biotechnologique pionnière au stade clinique dédiée au développement de thérapies innovantes pour restaurer, traiter et prévenir les pertes d’audition, annonce que son équipe de direction, dont Nawal Ouzren, Directrice Générale, participera à la 42e Conférence annuelle J.P. Morgan Meeting, qui se tiendra à San Francisco, aux Etats-Unis, du 8 au 11 janvier 2024.

Sensorion rencontrera des partenaires et des investisseurs potentiels afin d’aborder les développements stratégiques actuels et futurs de la société, dont notamment les avancées dans son portefeuille de programmes de thérapies géniques et de petite molécule.

Si vous souhaitez rencontrer l’équipe de direction