Sensorion annonce sa participation à la conférence

Van Lanschot Kempen’s Life Sciences

Montpellier, 10 avril 2024, à 7h30 CET – Sensorion (FR0012596468 – ALSEN), société de biotechnologie pionnière au stade clinique, spécialisée dans le développement de nouvelles thérapies pour restaurer, traiter et prévenir les troubles de la perte auditive, annonce aujourd’hui sa participation à la conférence Van Lanschot Kempen’s Life Sciences qui se tiendra les 16 et 17 avril 2024, à Amsterdam, aux Pays-Bas.

L’équipe de direction de Sensorion participera en personne à la conférence le 16 avril 2024 et sera disponible pour des rendez-vous avec des investisseurs tout au long de la journée.