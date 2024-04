Sensorion annonce sa participation à la conférence annuelle de la Société Américaine de Thérapie Génique

et Cellulaire (ASGCT)

Montpellier, 26 avril 2024, à 7h30 CET – Sensorion (FR0012596468 - ALSEN), société de biotechnologie pionnière au stade clinique, spécialisée dans le développement de nouvelles thérapies pour restaurer, traiter et prévenir les troubles de la perte auditive, annonce aujourd’hui sa participation à la 27ème conférence de la Société Américaine de Thérapie Génique et Cellulaire (ASGCT), qui se tiendra du 7 au 11 mai 2024, à Baltimore, aux États-Unis d’Amérique.

À cette occasion, Rafik Boudra, Group Leader, équipe Technologie et Innovation de Sensorion, présentera le 10 mai 2024, à 12h ET, dans la salle d’exposition, le poster suivant :