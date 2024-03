Sensorion annonce sa participation à la conférence annuelle Bioprocessing Summit Europe



Montpellier, 15 mars 2024, à 7h30 CET – Sensorion (FR0012596468 – ALSEN), société de biotechnologie pionnière au stade clinique, spécialisée dans le développement de nouvelles thérapies pour restaurer, traiter et prévenir les troubles de la perte auditive, annonce sa participation à la conférence Bioprocessing Summit Europe qui se tiendra du 19 au 21 mars 2024, à Barcelone, en Espagne.





pharmaceutique, de la fabrication et des contrôles en thérapie génique de Sensorion, présidera une session intitulée « Faire progresser le développement technique des thérapies géniques » (Advancing Technical Development of Gene Therapies) le 19 mars à 8h25 CET (3h25 EDT).

Christine fera également la présentation suivante « Défis de fabrication et stratégies de contrôle pour les doubles vecteurs AAV » (Manufacturing Challenges and Control Strategies for Dual AAV Vectors) le 19 mars à 14h50 CET (9h50 EDT).